Реклама
Новости

К родителям белорусского писателя Саши Филипенко пришли с обыском

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:31

Белорусский писатель Саша Филипенко рассказал в соцсетях, что к его родителям пришли с обыском правоохранители. Они не объяснили причину обыска, но дали понять, что он связан с деятельностью Саши.

«У меня дома обыск. Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: „Скажите спасибо сыну“», — написал Филипенко. По мнению писателя, силовики «давят» на него, чтобы он «перестал высказываться в европейской прессе».

Какие высказывания Филипенко в СМИ могли заинтересовать правоохранительные органы Беларуси, писатель не уточнил. Вероятно, его преследуют из‑за поддержки протестов в 2020 году, а также арестованных после них граждан страны.

Саша Филиппенко известен как писатель и журналист. Он выпустил шесть романов, среди которых «Бывший сын», «Замыслы», «Красный крест» и «Кремулятор». Книги переведены на более чем 10 языков.

Пьесы и романы Филипенко ложились в основу спектаклей московского «Гоголь-центра» и петербургского Александринского театра. Ранее Филипенко работал на телеканале «Дождь»*.

*«Дождь» внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Также Генпрокуратура РФ признала телеканал нежелательной организацией.

расскажите друзьям
теги
Международный комитет Красного КрестаМинюст РоссииГенпрокуратура РФ
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»