К родителям белорусского писателя Саши Филипенко пришли с обыском

Белорусский писатель Саша Филипенко рассказал в соцсетях, что к его родителям пришли с обыском правоохранители. Они не объяснили причину обыска, но дали понять, что он связан с деятельностью Саши.
«У меня дома обыск. Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: „Скажите спасибо сыну“», — написал Филипенко. По мнению писателя, силовики «давят» на него, чтобы он «перестал высказываться в европейской прессе».
Какие высказывания Филипенко в СМИ могли заинтересовать правоохранительные органы Беларуси, писатель не уточнил. Вероятно, его преследуют из‑за поддержки протестов в 2020 году, а также арестованных после них граждан страны.
Саша Филиппенко известен как писатель и журналист. Он выпустил шесть романов, среди которых «Бывший сын», «Замыслы», «Красный крест» и «Кремулятор». Книги переведены на более чем 10 языков.
Пьесы и романы Филипенко ложились в основу спектаклей московского «Гоголь-центра» и петербургского Александринского театра. Ранее Филипенко работал на телеканале «Дождь»*.
*«Дождь» внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Также Генпрокуратура РФ признала телеканал нежелательной организацией.