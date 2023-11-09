Шейлин Вудли и Марта Стюарт снимутся в документальном сериале от создателя «Большой маленькой лжи»

«С помощью „Надежды в воде“ мы стремимся представить планету по-новому как место, где возможны как экологический баланс, так и изобилие продовольствия. Наш сериал — это свежий взгляд на то, как мы можем изменить меню по всему миру, что окажет значимое и долговременное влияние на будущие поколения», — сказал Келли.