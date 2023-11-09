Шейлин Вудли и Марта Стюарт снимутся в документальном сериале от создателя «Большой маленькой лжи»

Американская актриса Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь», «Дивергент») и телеведущая Марта Стюарт снимутся в документальном сериале «Надежда в воде» («Hope in the Water»). Об этом сообщил Deadline.
Автором проекта выступит создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Келли. Он расскажет о способах охраны мировых океанов в современном мире. Шоу из трех эпизодов выйдет на экраны летом 2024 года.
В нем примут участие помимо Вудли и Стюарт повар Хосе Андрес и комик Баратунде Турстон. Продюсированием сериала займется компания Эндрю Циммерна Intuitive Content.
Шоу покажет, как аквафермеры и рыбаки пытаются позаботиться о будущем нашей планеты. Также «Надежда в воде» раскроет страшную правду о том, как влияет на водные ресурсы Земли изменение климата и безответственная деятельность людей.
В эпизодах сериала рассмотрят креативные решения и новые технологии, которые могли бы помочь спасти моря и источники пресной воды, находящиеся под угрозой. В частности, Вудли расскажет о сохранении водорослей в Калифорнии от морских ежей.
«Я надеюсь, что благодаря этой важной работе мы сможем вместе выбирать лучшие альтернативы, которые будут питать сообщества по всей планете и поддерживать наши водные ресурсы», — прокомментировала Вудли.
Стюарт же поделится, как в заливе Мэн вместо исчезающих лобстеров начали ловить морских гребешков. Андрес покажет последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико и то, как местные жители справляются с ними — в том числе с помощью разведения кальмаров.
Режиссером «Надежды в воде» выступит Брайан Питер Вальк. Эндрю Циммерн и Патрик Вейланд станут исполнительными продюсерами проекта.
«С помощью „Надежды в воде“ мы стремимся представить планету по-новому как место, где возможны как экологический баланс, так и изобилие продовольствия. Наш сериал — это свежий взгляд на то, как мы можем изменить меню по всему миру, что окажет значимое и долговременное влияние на будущие поколения», — сказал Келли.