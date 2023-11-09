Netflix показал трейлер документального фильма о музыканте Джоне Батисте и его жене

«Болезнь — то, что заставляет вас хотеть спрятаться. Но, проходя через это раньше, я поняла, что, каким бы безопасным ни казалось отступление, когда что‑то такое происходит, есть смысл в преодолении этого порыва. Когда мы осмеливаемся поделиться своими самыми личными историями, случается обратный эффект: уязвимость порождает уязвимость», — поделилась Джавад.