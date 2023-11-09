Netflix показал трейлер документального фильма о музыканте Джоне Батисте и его жене

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Американская симфония», посвященного музыканту Джону Батисту и его больной раком жене Сулейке Джавад.
Лента расскажет, как Батист оказался на вершине своего музыкального успеха в тот момент, когда его семья оказалась на пороге наиболее трудных времен. В 2022 году супруга артиста узнала, что болезнь вновь настигла ее после десяти лет ремиссии.
В этот период Батист работал над своим самым амбициозным проектом — сочинением оригинальной симфонии. Музыка и любовь стали целительной силой для пары, чей интимный портрет можно будет посмотреть на стрим-сервисе уже 29 ноября.
Режиссером картины выступил номинант премии «Оскар» Мэттью Хайнеман, известный по фильмам «Ретроград», «Первая волна», «Город призраков» и «Земля картелей». Он признался, что «Джон и Сулейка оба радикально, неизбежно аутентичны». «Я действительно никогда не встречал людей, которые так хорошо знают себя», — отметил кинематографист.
«Болезнь — то, что заставляет вас хотеть спрятаться. Но, проходя через это раньше, я поняла, что, каким бы безопасным ни казалось отступление, когда что‑то такое происходит, есть смысл в преодолении этого порыва. Когда мы осмеливаемся поделиться своими самыми личными историями, случается обратный эффект: уязвимость порождает уязвимость», — поделилась Джавад.