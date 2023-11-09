Остин Батлер в роли летчика в трейлере «Властелинов воздуха»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали тизер сериала «Властелины воздуха», спродюсированного Стивеном Спилбергом, Томом Хэнксом и Гэри Гетцманом.
Проект по мотивам романа Дональда Миллера выйдет на экраны 26 января. Он будет состоять из девяти серий и расскажет о группе американских летчиков во время Второй мировой войны.
Сценарий сериала написал Джон Орлофф. В нем раскрывается, какую психологичесую и эмоциональную цену заплатили молодые летчики за то, что помогли уничтожить гитлеровский режим.
Роли во «Властелинах воздуха» исполнили Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл, Нейт Манн, Рафферти Лоу, Барри Кеган, Джозайя Кросс, Брэндон Кук, Шути Гатва, Джош Болт и Кай Александер.
Над проектом работали Apple Studios, Amblin Television и Playtone. Среди продюсеров шоу — Дэррил Фрэнк и Джастин Фалви, а также Стив Шарешян и Грэм Йост. Ключевым режиссером сериала, снявшим четыре эпизода, выступил Кэри Фукунага.
Первые две серии «Властелинов воздуха» выйдут 26 января на стриминговом сервисе Apple TV+. Остальные эпизоды будут появляться на платформе еженедельно, по пятницам, вплоть до 15 марта.