Вышел трейлер продолжения мультфильма «Головоломка»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер продолжения мультфильма студии Pixar «Головоломка». Вторая часть ленты об эмоциях девочки Райли выйдет в 2024 году.
Судя по трейлеру, повзрослевшую Райли ожидают большие перемены. В ее голове произойдет серьезная перестройка, а также появятся новые эмоции. К Радости, Печали, Гневу, Брезгливости и Страху присоединятся Тревожность и ее приятели.
Ролик не раскрывает главную интригу сиквела: какие еще эмоции возьмут управление над жизнью Райли. Тем не менее, становится ясно: старым героям придется найти общий язык с новыми «коллегами», и это может оказаться непросто.
Не меньшей интригой будет и то, как сама Райли, теперь уже 13-летняя, справится с взрослением, с какими сложностями она будет сталкиваться, и получится ли у нее остаться той же радостной девочкой, какую зрители помнят по первому фильму.
Режиссером «Головоломки-2» выступил Келси Манн, ранее работавший над короткометражками Pixar. Сценарий ленты написала Мег Лефов — она же разрабатывала первую «Головоломку», а также была автором «Хорошего динозавра».