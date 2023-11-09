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Вышел трейлер продолжения мультфильма «Головоломка»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:23

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер продолжения мультфильма студии Pixar «Головоломка». Вторая часть ленты об эмоциях девочки Райли выйдет в 2024 году.

Судя по трейлеру, повзрослевшую Райли ожидают большие перемены. В ее голове произойдет серьезная перестройка, а также появятся новые эмоции. К Радости, Печали, Гневу, Брезгливости и Страху присоединятся Тревожность и ее приятели.

Ролик не раскрывает главную интригу сиквела: какие еще эмоции возьмут управление над жизнью Райли. Тем не менее, становится ясно: старым героям придется найти общий язык с новыми «коллегами», и это может оказаться непросто.

Не меньшей интригой будет и то, как сама Райли, теперь уже 13-летняя, справится с взрослением, с какими сложностями она будет сталкиваться, и получится ли у нее остаться той же радостной девочкой, какую зрители помнят по первому фильму.

Режиссером «Головоломки-2» выступил Келси Манн, ранее работавший над короткометражками Pixar. Сценарий ленты написала Мег Лефов — она же разрабатывала первую «Головоломку», а также была автором «Хорошего динозавра».

Продюсерами проекта стали Пит Доктер и Марк Нильсен. Релиз ленты запланирован на лето 2024 года.

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Возбуждение, стыд, смущение: зрители гадают, какими будут новые эмоции в «Головоломке-2»
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Пит Доктер
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