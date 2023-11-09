Картину Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали за 139,3 млн долларов

Торги за полотно начались с 95 млн долларов и быстро выросли до 110 млн. В течение еще четырех минут три участника по телефону повышали цену, пока она не достигла отметки в 121 млн. Имя нового обладателя картины осталось в секрете. С учетом сборов аукционного дома Sotheby’s итоговая стоимость «Женщины с часами» выросла до 139,3 млн долларов.