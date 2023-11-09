Картину Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали за 139,3 млн долларов

Картина Пабло Пикассо «Женщина с часами» (Femme a la Montre) ушла с молотка на Sotheby’s за 139,3 млн долларов, сообщает Bloomberg. Она стала второй самой дорогой работой испанского художника, которая когда‑либо была продана на аукционе.
Торги за полотно начались с 95 млн долларов и быстро выросли до 110 млн. В течение еще четырех минут три участника по телефону повышали цену, пока она не достигла отметки в 121 млн. Имя нового обладателя картины осталось в секрете. С учетом сборов аукционного дома Sotheby’s итоговая стоимость «Женщины с часами» выросла до 139,3 млн долларов.
В прошлом картина принадлежала Эмили Фишер Ландау, бывшей попечительнице Музея американского искусства Уитни. Она купила работу в 1968 году. Ландау умерла в начале 2023 года в возрасте 102 лет. Общая стоимость ее коллекции оценивается в более чем 400 млн долларов.
Пикассо написал «Женщину с часами» в 1932 году. На полотне размером 130×97 сантиметров художник изобразил Марию-Терезу Вальтер — французскую модель и «золотую музу» Пикассо, вдохновившую его на создание и других картин.
Самой дорогой работой Пикассо считается картина «Алжирские женщины (Версия О)» (Les Femmes d’Alger), которую в 2015 году продали за 179 млн на нью-йоркском аукционе Christie’s.