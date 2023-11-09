Баба-яга, Змей Горыныч и настоящий детектив: вышла первая серия сериала «Волшебный участок»

В центре сюжета — бывший полицейский Лёха, который узнает о смертельной болезни своей сестры и соглашается стать опекуном ее дочери. Для этого герою приходится вернуться к работе в полицейском участке. При этом иметь дело бывшему снайперу придется не с обычными преступниками, а со сказочными злодеями — Змеем Горынычем, Бабой-ягой и другой нечистью.