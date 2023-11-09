Реклама
Новости

Баба-яга, Змей Горыныч и настоящий детектив: вышла первая серия сериала «Волшебный участок»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:24

Стриминговый сервис Okko выпустил первую серию сериала «Волшебный участок».

В центре сюжета — бывший полицейский Лёха, который узнает о смертельной болезни своей сестры и соглашается стать опекуном ее дочери. Для этого герою приходится вернуться к работе в полицейском участке. При этом иметь дело бывшему снайперу придется не с обычными преступниками, а со сказочными злодеями — Змеем Горынычем, Бабой-ягой и другой нечистью.

Режиссером «Волшебного участка» стал Степан Гордеев, известный по сериалу «Перевал Дятлова», а автором сценария и шоураннером — Александр Носков, работавший над драмеди «Капельник». Главные роли исполнили Николай Наумов, Ева Смирнова и Филипп Янковский.

Первая серия детектива доступна на сайте Okko, следующая часть выйдет 16 ноября.

расскажите друзьям
люди
Александр НосковНиколай НаумовЕва СмирноваФилипп Янковский
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»