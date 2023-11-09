Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали с подозрением на инсульт

Сооснователь компании Apple Стив Возняк попал в больницу в Мехико с подозрением на инсульт, сообщает Reuters.
В столицу Мексики 73-летний бизнесмен прилетел для участия во Всемирном деловом форуме. Выступление Возняка было запланировано днем накануне, однако организаторы объявили об отмене «по медицинским показаниям».
По информации местного издания El sol de Mexico, накануне выступления сооснователь Apple пожаловался на недомогание жене, и та настояла на госпитализации.
Состояние Возняка оценивается как стабильное. Проходить лечение он будет в США.
В 1976 году Стив Возняк, Стив Джобс и Рональд Уэйн основали компанию Apple в Калифорнии. В 1987 году бизнесмен окончательно ушел из корпорации после двенадцати лет работы.