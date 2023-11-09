«Он вытащил член у меня на глазах»: Шэрон Стоун рассказала о домогательствах от бывшего главы Sony

Шэрон Стоун рассказала, что в 1980-х до неё домогался бывший глава студии Sony. Это признание она сделала на подкасте «Let’s Talk Off Camera».
В выступлении актриса поведала о своих столкновениях с сексуальными домогательствами в индустрии. По ее словам, бывший руководитель обнажил перед ней свой пенис, когда она пришла к нему в офис во время рабочей встречи в 1980-х годах, задолго до того, как такие фильмы, как «Основной инстинкт» (1992) и «Казино» (1995) сделали ее международной звездой. Артистка не стала называть мужчину по имени.
Она вспоминает, что была «так взволнована» и «по-особенному оделась» на встречу. На ней был «пиджак от Ralph Lauren с маленькой оборкой на плече» и «джинсовая юбка с большой оборкой внизу», а также ковбойские сапоги.
По словам Стоун, босс Sony сказал ей: «О тебе столько всего говорят, нет никого прекраснее тебя. Мы уже несколько десятилетий не видели никого настолько прекрасной. Все говорят о тебе, посмотри на себя. Какие у тебя черты лица. Ты такая умная и красивая, а какие волосы».
«Потом он подошел прямо ко мне и сказал: „Но сначала…“ и вытащил свой пенис прямо у меня перед лицом», — рассказывает Стоун.
«Конечно, я была очень молода. И я, в общем-то, очень жизнерадостный человек, поэтому, когда нервничаю, я начинаю смеяться. Я начала смеяться и плакать одновременно, не могла остановиться, потому что у меня началась истерика. Я не могла остановиться, и он не знал, что делать. Поэтому, конечно, он убрал его и вышел через дверь за своим столом. Я подумала, что он ушел, и совсем не понимала, что мне делать», — делится актриса.
Стоун продолжила: «Я просто сидела там в истерике, в конце концов пришла его секретарша и вывела меня. Это был не последний, подобных странных случаев в моей карьере было ещё много».
Артистка воспоминает, что на некоторых премьерах мужчины боялись занимать место рядом с ней, потому что боялись публичного скандала. «Рядом со мной было единственное пустое кресло в зале, но они решали посидеть на ступеньках в проходе. Они знали, что ко мне нельзя приближаться. У них был выбор либо извиниться, либо стать жертвой Me Too».