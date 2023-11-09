«Он вытащил член у меня на глазах»: Шэрон Стоун рассказала о домогательствах от бывшего главы Sony

«Конечно, я была очень молода. И я, в общем-то, очень жизнерадостный человек, поэтому, когда нервничаю, я начинаю смеяться. Я начала смеяться и плакать одновременно, не могла остановиться, потому что у меня началась истерика. Я не могла остановиться, и он не знал, что делать. Поэтому, конечно, он убрал его и вышел через дверь за своим столом. Я подумала, что он ушел, и совсем не понимала, что мне делать», — делится актриса.