Диана Крюгер в образе руководительницы русской балетной школы в трейлере «Джойки»

На ютуб-канале Nu Metro опубликовали трейлер драмы «Джойка», посвященной биографии американской балерины Джой Аннабель Уомак — выпускницы Московской государственной академии хореографии.
Уомак стала второй в истории американкой, которой удалось закончить главное хореографическое училище российской столицы и попасть в труппу Большого театра. Фильм о Уомак расскажет об учебе девушки в Москве.
Картина покажет, каким непростым оказался для 15-летней танцовщицы переезд из Техаса в Россию и знакомство с местными стандартами балета. Юной балерине пришлось столкнуться с завистью конкуренток, требовательностью педагогов и немыслимым стрессом бесконечных классов.
Роль Уомак в ленте исполнила Талия Райдер. Звезда «Трои» Диана Крюгер сыграла ее наставницу. Также в фильме снялись Томаш Кот, Каролина Грушка, Борис Щиц, Олег Ивенко, Наташа Алдерслэйд, Мартин Хью Зенли и Шарболла Уббен.
Режиссером «Джойки» стал новозеландский кинематографист Джеймс Напье, снявший драму «Темная лошадка» и триллер «Я не Гарри Дженсон». Он же написал и сценарий картины, которая выйдет на экраны 17 ноября.