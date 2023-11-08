На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Моя жизнь с мальчиками Уолтер» — экранизации романа-бестселлера американской писательницы Али Новак.
Шоу выйдет на стриминговой платформе 7 декабря. Оно расскажет о 15-летней девочке оп имени Джеки, чья жизнь навсегда меняется после трагического инцидента, в котором погибает вся ее семья.
Джеки приходится переехать из привычного ей Нью-Йорка в деревенскую местность — и начать новую жизнь в окружении семьи Уолтеров, в состав которой входят двое очаровательных молодых сыновей.
Трейлер демонстрирует сложности, которые возникают у Джеки в Колорадо. Девочка оказывается в новой школе вдали от своих друзей и любимой ей прежде динамичной жизнь в большом городе.
Тем не менее, ей удается найти новых друзей — и даже, возможно, любовь. Только вот кто станет избранником Джеки, неясно. Девочке симпатизируют сразу два брата — Алекс и Коул.
Главную роль в сериале сыграла Никки Родригес. Вместе с ней в проекте приняли участие Сара Рафферти, Марк Блукас, Ноа ЛаЛонде, Ашбай Джентри, Коннор Стенхоуп, Джонни Линг, Кори Фогелманис, Дин Петрив, Ленникс Джеймс и другие артисты.
Автором и шокраннером экранизации выступила Мелани Холсолл. Она также стала исполнительным продюсером шоу наряду с Эдом Глаузером. Сериал разработали iGeneration Studios и Sony Pictures Television.