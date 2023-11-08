Чарли Шин делает нелегальные ставки на спорт в трейлере комедии «Bookie»

На ютуб-канале Max опубликовали трейлер комедийного сериала «Bookie», который выйдет на одноименном стриминговом сервисе 30 ноября. Его создал соавтор «Теории большого взрыва» и «Двух с половиной человек» Чак Лорре.
Шоу из восьми эпизодов расскажет о букмекере Дэнни в исполнении Себастьяна Манискалько, у которого появляется проблема — потенциальная легализация ставок на спорт. Она грозит разрушить его подпольный бизнес.
Вместе с лучшим другом и бывшим футболистом Рэем (Омар Джей Дорси), сестрой-аферисткой Лоррейн и бывшим наркоторговцем Эктором (Хорхе Гарсия) герой борется с клиентами, их долгами и собственными неудачами.
«„Bookie“ рассказывает о приключениях одного мужчины, пытающегося адаптироваться к постоянно меняющемуся миру, а также желающего с помощью обаяния и обмана проложить себе путь к вершине», — говорит синопсис сериала.
Исполнительными продюсерами проекта выступили Манискалько, Джуди Мармел и Энди Теннант. Последний срежиссировал несколько эпизодов. Серии «Bookie» будут выходить еженедельно по четвергам вплоть до 21 декабря.