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Чарли Шин делает нелегальные ставки на спорт в трейлере комедии «Bookie»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:44

На ютуб-канале Max опубликовали трейлер комедийного сериала «Bookie», который выйдет на одноименном стриминговом сервисе 30 ноября. Его создал соавтор «Теории большого взрыва» и «Двух с половиной человек» Чак Лорре.

Шоу из восьми эпизодов расскажет о букмекере Дэнни в исполнении Себастьяна Манискалько, у которого появляется проблема — потенциальная легализация ставок на спорт. Она грозит разрушить его подпольный бизнес.

Вместе с лучшим другом и бывшим футболистом Рэем (Омар Джей Дорси), сестрой-аферисткой Лоррейн и бывшим наркоторговцем Эктором (Хорхе Гарсия) герой борется с клиентами, их долгами и собственными неудачами.

«„Bookie“ рассказывает о приключениях одного мужчины, пытающегося адаптироваться к постоянно меняющемуся миру, а также желающего с помощью обаяния и обмана проложить себе путь к вершине», — говорит синопсис сериала.

Одного из клиентов Дэнни в шоу сыграл Чарли Шин. Среди других участников комедии — Андреа Андерс и Максим Суинтон. А вторым создателем сериала, помимо Лорре, числится Ник Бакай.

Исполнительными продюсерами проекта выступили Манискалько, Джуди Мармел и Энди Теннант. Последний срежиссировал несколько эпизодов. Серии «Bookie» будут выходить еженедельно по четвергам вплоть до 21 декабря.

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Чарли ШинХорхе ГарсияНик БакайЭнди Теннант
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