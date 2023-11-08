Реклама
Новости

Нью-Йорк накрывает диковинный шторм в трейлере фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя»

Юлия Онодэра
Вчера в 21:31

На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали трейлер фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя» — продолжения ленты «Охотники за привидениями: Наследники», вышедшей в 2021 году.

Действие новой части франшизы развернется в Нью-Йорке, который одним летним жарким днем накроет жуткий ледяной шторм. Семья Спенглер заподозрит, что за происходящим стоят сверхъестественные силы, и примется за дело.

В «Ледяной империи» Спенглеры объединят свои усилия с оригинальной командой «Охотников за привидениями». С помощью придуманного последними оружия они будут бороться с древней злой силой, угрожающей всему миру.

Режиссером картины выступил Гил Кенан («Мальчик по имени Рождество», «Город Эмбер: Побег»). Он написал сценарий «Ледяной империи» вместе с Джейсоном Райтманом («Мне бы в небо», «День труда»).

Роли в ленте сыграли Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вольфхард, Маккенна Грейс, Кумайл Нанджиани, Паттон Освальт, Селеста О’Коннор, Логан Ким, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Энни Поттс. Продюсерами фильма стали Райтман и Джейсон Блуменфельд.

расскажите друзьям
люди
Гил КенанДжейсон РайтманПол РаддКэрри КунДэн ЭйкройдЭрни ХадсонЭнни Поттс
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»