Нью-Йорк накрывает диковинный шторм в трейлере фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя»

На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали трейлер фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя» — продолжения ленты «Охотники за привидениями: Наследники», вышедшей в 2021 году.
Действие новой части франшизы развернется в Нью-Йорке, который одним летним жарким днем накроет жуткий ледяной шторм. Семья Спенглер заподозрит, что за происходящим стоят сверхъестественные силы, и примется за дело.
В «Ледяной империи» Спенглеры объединят свои усилия с оригинальной командой «Охотников за привидениями». С помощью придуманного последними оружия они будут бороться с древней злой силой, угрожающей всему миру.
Режиссером картины выступил Гил Кенан («Мальчик по имени Рождество», «Город Эмбер: Побег»). Он написал сценарий «Ледяной империи» вместе с Джейсоном Райтманом («Мне бы в небо», «День труда»).
Роли в ленте сыграли Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вольфхард, Маккенна Грейс, Кумайл Нанджиани, Паттон Освальт, Селеста О’Коннор, Логан Ким, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Энни Поттс. Продюсерами фильма стали Райтман и Джейсон Блуменфельд.