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В Нижнем Новгороде 100-летний режиссер театра женился на 75-летней художнице

Рустам Абдуллин
Вчера в 20:59

100-летний режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета Отар Дадишкилиани и 75-летняя художница Татьяна Уколова заключили брак. Об этом сообщается на сайте отдела ЗАГС по Нижегородской области.

По данным загса, для Нижегородской области брак Дадишкилиани и Уколовой — это свадебный рекорд по возрасту. «Сердечно поздравляем Отара Михайловича и Татьяну Яковлевну, желаем им сибирского здоровья, кавказского долголетия, взаимопонимания и долгих, счастливых лет», — заявили в органе.

Заслуженный артист Дадишкилиани проставил известные нижегородцам спектакли «Спартак», «Борис Годунов», «Летучая мышь», «Иван Сусанин», «Ханума» и «Русалка». Уколова много лет проработала художником в Нижегородском Доме актера.

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