В Нижнем Новгороде 100-летний режиссер театра женился на 75-летней художнице

По данным загса, для Нижегородской области брак Дадишкилиани и Уколовой — это свадебный рекорд по возрасту. «Сердечно поздравляем Отара Михайловича и Татьяну Яковлевну, желаем им сибирского здоровья, кавказского долголетия, взаимопонимания и долгих, счастливых лет», — заявили в органе.