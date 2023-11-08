В Нижнем Новгороде 100-летний режиссер театра женился на 75-летней художнице

100-летний режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета Отар Дадишкилиани и 75-летняя художница Татьяна Уколова заключили брак. Об этом сообщается на сайте отдела ЗАГС по Нижегородской области.
По данным загса, для Нижегородской области брак Дадишкилиани и Уколовой — это свадебный рекорд по возрасту. «Сердечно поздравляем Отара Михайловича и Татьяну Яковлевну, желаем им сибирского здоровья, кавказского долголетия, взаимопонимания и долгих, счастливых лет», — заявили в органе.
Заслуженный артист Дадишкилиани проставил известные нижегородцам спектакли «Спартак», «Борис Годунов», «Летучая мышь», «Иван Сусанин», «Ханума» и «Русалка». Уколова много лет проработала художником в Нижегородском Доме актера.