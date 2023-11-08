Эдди Мерфи загадывает неправильное желание в трейлере «Конфетного переулка»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Конфетный переулок» («Candy Cane Lane»). Главную роль в нем сыграл Эдди Мерфи, известный по комедиям «Чокнутый профессор» и «Однажды в Америке».
В новом рождественском фильме он сыграл отца семейства, который заключает сделку с озорным эльфом в исполнении Джиллиан Белл («Мачо и ботан-2», «Очень плохие девчонки»). Все ради победы в ежегодном конкурсе украшений для дома.
Однако исполнение желания героя происходит не совсем так, как он ожидал. В его городке начинают происходить странные события, а сам он рискует превратиться в праздничную фигурку и навсегда расстаться со своими близкими.
«Конфетный переулок» выйдет на экраны 1 декабря, в преддверии Рождества и Нового года. Картину снял режиссер Реджиналд Хадлин, автор «Домашней вечеринки» и «Мошенников» с Мэттью Перри и Элизабет Херли.
В актерский состав фильма, помимо Мерфи и Белл, вошли Трейси Эллис Росс, Дженнея Уолтон, Таддеус Дж.Миксон, Мэдисон Томас, Ник Офферман, Крис Редд, Робин Теде, Кен Марино и Анджела Джонсон-Рейес.