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Министр образования Оренбуржья выступил против повышения зарплаты учителям

Семён Гудошников
Сегодня в 18:12

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов выступил против повышения в регионе зарплаты учителям. Он считает, что если оренбургские педагоги будут получать как в Москве, то они пойдут в профессию за длинным рублем, а не по призванию.

«Выравнять всем зарплату и сделать ее московской — произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить», — сказал чиновник на встрече, посвященной системе образования в регионе (цитата по «Накануне.RU»).

На этом же мероприятии депутат местного Заксобрания Нурлан Мунжасаров сообщил, что в некоторых районах области оклад учителя составляет всего 8000–9000 рублей. Чтобы получать 38 тыс., нужно брать две ставки, иметь высшую категорию и стаж двадцать лет, добавил он. Так Мунжасаров прокомментировал слова Пахомова о средней зарплате учителя в Оренбуржье в 41,8 тыс. рублей.

Приведенные Министром образования цифры соответствуют оценкам Росстата. По данным ведомства, в январе — июне 2023 года педагогические работники общего образования в Оренбургской области получали в среднем 41,5 тыс. рублей. При этом среднюю зарплату московских учителей Росстат оценивает в 93,7 тыс.

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