Министр образования Оренбуржья выступил против повышения зарплаты учителям

«Выравнять всем зарплату и сделать ее московской — произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить», — сказал чиновник на встрече, посвященной системе образования в регионе (цитата по «Накануне.RU»).