Hulu показал трейлер сериала «Ловкий Плут» по мотивам книг Чарльза Диккенса

«Большую угрозу — для сердца Доджера — представляет леди Белл, дочь губернатора, полная решимости стать первой женщиной-хирургом в колонии. От ограблений до смертельно опасных операций, среди суровых реалий криминального мира, смешивающегося со средним классом и джентри. Это история о переосмыслении, предательстве, искуплении и любви с неожиданным поворотом», — говорит синопсис шоу.