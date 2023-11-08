Hulu показал трейлер сериала «Ловкий Плут» по мотивам книг Чарльза Диккенса

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер сериала «Ловкий Плут» («The Artful Dodger»), основанного на книгах британского классика Чарльза Диккенса. Он выйдет 29 ноября.
Сериал расскажет о бывшем мошеннике Джеке Докинзе, ставшем хирургом и живущем в Австралии в 1850-х годах. Герой столкнется со своим прошлым и вновь окажется втянутым в мир преступности.
«Большую угрозу — для сердца Доджера — представляет леди Белл, дочь губернатора, полная решимости стать первой женщиной-хирургом в колонии. От ограблений до смертельно опасных операций, среди суровых реалий криминального мира, смешивающегося со средним классом и джентри. Это история о переосмыслении, предательстве, искуплении и любви с неожиданным поворотом», — говорит синопсис шоу.
Действие сериала разворачивается спустя 15 лет после событий «Оливера Твиста». Роль главного героя в нем исполняет Томас Броди-Сангстер, известный по фильмам «Реальная любовь» и «Моя ужасная няня».
Также в «Ловком Плуте» снялись Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер»), Майя Митчелл («Приятные хлопоты»), Деймон Херриман («Однажды… в Голливуде»), Дэмиен Гарви, Люси-Роуз Леонард и Николас Бертон.
В сериале будет восемь эпизодов. Все их можно будет посмотреть на стрим-сервисах Hulu и Disney+ с 29 ноября.