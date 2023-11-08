На границе с Финляндией у россиянки изъяли книгу сказок, изданную в дореволюционные времена

На границе с Финляндией у гражданки РФ изъяли книгу, изданную в 1913 году, сообщает «Фонтанка». Женщина не указала ее в декларации и не получила разрешение на ее вывоз, которое требуется для печатных изданий старше 100 лет, рассказала пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.