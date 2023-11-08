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На границе с Финляндией у россиянки изъяли книгу сказок, изданную в дореволюционные времена

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:56

На границе с Финляндией у гражданки РФ изъяли книгу, изданную в 1913 году, сообщает «Фонтанка». Женщина не указала ее в декларации и не получила разрешение на ее вывоз, которое требуется для печатных изданий старше 100 лет, рассказала пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

При досмотре в пункте пропуска «Вяртсиля» таможенники заинтересовались сборником. «Золотая книга сказок всех стран и народов» была издана 110 лет назад в Москве, в ней есть репродукции работ художника Артура Шенера. Как позже выяснили эксперты, этот экземпляр представляет культурную ценность.

© Фото: Северо-Западное таможенное управление
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© Фото: Северо-Западное таможенное управление
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© Фото: Северо-Западное таможенное управление
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© Фото: Северо-Западное таможенное управление
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© Фото: Северо-Западное таможенное управление
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«Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность», — пояснил замначальника таможенного поста «Вяртсиля» Александр Михайленко.

Россиянка получила два дела об административных правонарушениях — за недекларирование и несоблюдение ограничений. Ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара. Сборник сказок, по данным «Фонтанки», может стоить 42 тыс. рублей — по этой цене такую книгу покупали год назад.

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Александр Михайленко
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