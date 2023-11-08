Главного редактора «Кино ТВ» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ после показа «V значит „вендетта“»

По такой же статье в августе были оштрафованы шеф-редактор сайта «Триколор Кино и ТВ онлайн» за показ картины «Игры ключей» и генеральный директор «Яндекса» после трансляции «Дневника Бриджит Джонс», «Зеленой книги», «Идеальных незнакомцев», «Жадности» и нескольких других фильмов на «Кинопоиске».