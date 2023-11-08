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Главного редактора «Кино ТВ» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ после показа «V значит „вендетта“»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:06

Суд в Петербурге оштрафовал главного редактора телеканала «Кино ТВ» Сергея Катышева на 200 тыс. рублей за показ фильма «V значит „вендетта“» несовершеннолетним. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Там уточнили, что картина транслировалась с маркировкой «16+», хотя в ней «содержится демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений». Сергей Катышев на судебное заседание не явился.

По такой же статье в августе были оштрафованы шеф-редактор сайта «Триколор Кино и ТВ онлайн» за показ картины «Игры ключей» и генеральный директор «Яндекса» после трансляции «Дневника Бриджит Джонс», «Зеленой книги», «Идеальных незнакомцев», «Жадности» и нескольких других фильмов на «Кинопоиске».

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