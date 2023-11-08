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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

Семён Гудошников
Сегодня в 14:52

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз при выполнении ряда условий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Среди условий, выдвинутых к Грузии, — присоединение к внешнеполитическим санкциям ЕС, противодействие дезинформации и политической поляризации, обеспечение свободных и справедливых парламентских выборов в 2024 году.

ЕК также рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для этого Киев должен усилить борьбу с коррупцией, принять закон о лоббировании, соответствующий стандартам ЕС, и гарантировать права национальных меньшинств.

Аналогичные рекомендации о начале переговоров Еврокомиссия дала относительно Молдавии и Боснии. Окончательное решение по переговорам с Украиной, Молдавией и Боснией, а также по статусу Грузии Совет ЕС примет в декабре.

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ЕврокомиссияЕССовет Европы
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Урсула фон дер Ляйен
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