Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз при выполнении ряда условий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Среди условий, выдвинутых к Грузии, — присоединение к внешнеполитическим санкциям ЕС, противодействие дезинформации и политической поляризации, обеспечение свободных и справедливых парламентских выборов в 2024 году.
ЕК также рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для этого Киев должен усилить борьбу с коррупцией, принять закон о лоббировании, соответствующий стандартам ЕС, и гарантировать права национальных меньшинств.
Аналогичные рекомендации о начале переговоров Еврокомиссия дала относительно Молдавии и Боснии. Окончательное решение по переговорам с Украиной, Молдавией и Боснией, а также по статусу Грузии Совет ЕС примет в декабре.