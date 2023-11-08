Реклама
Новости

Умер математик и теоретик покера Лев Натансон

Семён Гудошников
Сегодня в 14:24

В возрасте 77 лет в Москве скончался российский математик, автор книг об азартных играх и программист Лев Натансон. Сперва об этом сообщили «Московский комсомолец» и Shot без ссылок на источники. Позже информацию подтвердил РБК профессиональный игрок Дмитрий Лесной, в соавторстве с которым Натансон выпускал книги.

Shot пишет, что причина смерти ученого — острая сердечная недостаточность. Тело Натансона обнаружила племянница в его московской квартире.

Лев Натансон — математик-программист и один из крупнейших специалистов по покеру. В соавторстве с Лесным он написал серию игр «Математика игр казино» — о покере, блек-джеке и рулетке.

Натансон разработал алгоритмы для компьютерной карточной игры «Марьяж», придуманной Лесным. По словам Лесного, Натансон занимался развитием программы. Кроме того, он создал несколько покерных тренажеров и симуляторов.

В 2020 году имя Льва Натансона попало в СМИ, после того как его дочь задержали по обвинению в убийстве двух своих детей.

расскажите друзьям
люди
Дмитрий Лесной
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»