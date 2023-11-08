Умер математик и теоретик покера Лев Натансон

В возрасте 77 лет в Москве скончался российский математик, автор книг об азартных играх и программист Лев Натансон. Сперва об этом сообщили «Московский комсомолец» и Shot без ссылок на источники. Позже информацию подтвердил РБК профессиональный игрок Дмитрий Лесной, в соавторстве с которым Натансон выпускал книги.
Shot пишет, что причина смерти ученого — острая сердечная недостаточность. Тело Натансона обнаружила племянница в его московской квартире.
Лев Натансон — математик-программист и один из крупнейших специалистов по покеру. В соавторстве с Лесным он написал серию игр «Математика игр казино» — о покере, блек-джеке и рулетке.
Натансон разработал алгоритмы для компьютерной карточной игры «Марьяж», придуманной Лесным. По словам Лесного, Натансон занимался развитием программы. Кроме того, он создал несколько покерных тренажеров и симуляторов.
В 2020 году имя Льва Натансона попало в СМИ, после того как его дочь задержали по обвинению в убийстве двух своих детей.