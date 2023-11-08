Умер математик и теоретик покера Лев Натансон

В возрасте 77 лет в Москве скончался российский математик, автор книг об азартных играх и программист Лев Натансон. Сперва об этом сообщили «Московский комсомолец» и Shot без ссылок на источники. Позже информацию подтвердил РБК профессиональный игрок Дмитрий Лесной, в соавторстве с которым Натансон выпускал книги.