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«Спортлото» подало в суд на телеканал «Дождь»* из‑за названия «Здесь и сейчас»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:42

Российский оператор государственных лотерей «Спортлото» подал иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь»*. Компания хочет добиться прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. По информации издания, дело было передано в суд еще 3 ноября.

Под названием «Здесь и сейчас» телеканал «Дождь» выпускает новостную программу. «Спортлото» же пыталось зарегистрировать товарный знак для проведения моментальные лотерей — Роспатент отклонил заявку из‑за того, что товарный знак уже существует.

Руководство «Дождя» пока не комментировало сообщения об иске от «Спортлото».

После отказа представители оператора лотерей обжаловали решение в палате по патентным спорам и обратились в суд.

По мнению юристов, опрошенных «Коммерсантом», судебный процесс закончится либо прекращением охраны товарного знака из‑за его неиспользования в РФ, либо признанием самого факта регистрации «Здесь и сейчас» актом недобросовестной конкуренции.

* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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СтолотоКоммерсантРоспатент
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