«Спортлото» подало в суд на телеканал «Дождь»* из‑за названия «Здесь и сейчас»

Российский оператор государственных лотерей «Спортлото» подал иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь»*. Компания хочет добиться прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. По информации издания, дело было передано в суд еще 3 ноября.