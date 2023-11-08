Умер актер Анатолий Яббаров, сыгравший в «Джентльменах удачи»

Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. С 1959 по 1962 год работал в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде, а 1966 году окончил ГИТИС им. А.В.Луначарского. С 1996 года актер состоял в труппе Государственного театра киноактера, который потом переименовали в Центр театра и кино на Поварской.