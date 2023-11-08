Умер актер Анатолий Яббаров, сыгравший в «Джентльменах удачи»

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров скончался 6 ноября в возрасте 86 лет, сообщила помощница актера порталу РБК.
Конкретная причина смерти пока неизвестна, однако собеседница РБК рассказала, что у Яббарова были проблемы с сердцем. «Ему плохо стало, его привезли в больницу, и там он скончался. В августе был инфаркт, потом не оправился», — сказала она.
В фильмографии Яббарова более двадцати эпизодических ролей в популярных советских и российских картинах. Среди них — уголовник Митяй из «Джентльменов удачи», убийца из «Двух капитанов», солдат в «Беге», а также гробовщик из фильма «Совсем пропащий».
Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. С 1959 по 1962 год работал в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде, а 1966 году окончил ГИТИС им. А.В.Луначарского. С 1996 года актер состоял в труппе Государственного театра киноактера, который потом переименовали в Центр театра и кино на Поварской.
В 1996 году актер получил звание заслуженного артиста России за заслуги в области искусства, а в 2011 году — орден Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.