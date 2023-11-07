В Великобритании четырех мужчин обвинили в краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца

В Великобритании четырех мужчин обвинили в краже золотого унитаза стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов из Бленхеймского дворца — родового имения герцогов Мальборо. Об этом сообщил The Guardian.
По версии следствия, злоумышленники похитили унитаз с выставки под названием «Америка». Он был частью экспозиции, включавшей в себя работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана.
Суд над ворами пройдет в Оксфорде 28 ноября. Им, вероятно, придется ответить перед законом не только за кражу, но и за сопутствующий ей ущерб. Демонтаж унитаза привел к затоплению помещений во дворце.
Золотой унитаз впервые появился в 2016 году в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. В 2019 году арт-объект переместили в Бленхеймский дворец, там его разместили напротив комнаты, в которой родился Уинстон Черчилль.
Бленхеймский дворец — один из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии, построенный в начале XVIII века. В 1987 году он был включен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.