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В Великобритании четырех мужчин обвинили в краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца

Юлия Онодэра
Вчера в 23:20

В Великобритании четырех мужчин обвинили в краже золотого унитаза стоимостью 4,8 млн фунтов стерлингов из Бленхеймского дворца — родового имения герцогов Мальборо. Об этом сообщил The Guardian.

По версии следствия, злоумышленники похитили унитаз с выставки под названием «Америка». Он был частью экспозиции, включавшей в себя работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана.

Суд над ворами пройдет в Оксфорде 28 ноября. Им, вероятно, придется ответить перед законом не только за кражу, но и за сопутствующий ей ущерб. Демонтаж унитаза привел к затоплению помещений во дворце.

Золотой унитаз впервые появился в 2016 году в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. В 2019 году арт-объект переместили в Бленхеймский дворец, там его разместили напротив комнаты, в которой родился Уинстон Черчилль.

Бленхеймский дворец — один из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии, построенный в начале XVIII века. В 1987 году он был включен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Маурицио КаттеланУинстон Черчилль
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