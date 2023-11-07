В Новоузенске начали ремонт аварийного общежития вскоре после выхода фильма о нем и его жителях

Власти города Новоузенска Саратовской области начали ремонт аварийного общежития «Пентагон» — спустя несколько недель после того, как о нем и его жителях вышел документальный фильм. Об этом рассказал «Регион 64».
Журналист Андрей Лошак* посвятил фильм дому, в котором протекает крыша, давно нет отопления, а содержимое канализации стекает прямо в подвал. Следственный комитет начал проверку уже на следующий день после релиза первой серии ленты.
Вскоре глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль, а в конце октября в отношении сотрудников администрации Новоузенска возбудили уголовное дело о халатности.
Долгожданный ремонт начался в «Пентагоне» всего через полторы недели после выхода фильма. Сперва в здании восстановили систему водоотведения, а затем приступили к частичному ремонту кровли.
Администрация города составила смету для косметического ремонта общежития. Кроме того, его пообещали включить в региональную программу капитального ремонта.
«Ход и качество ремонтных работ находятся на особом контроле у губернатора региона Романа Бусаргина», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Соколов.
По информации издания «Медуза»*, в данный момент в здании чинят освещение в подъезде. «Честно скажу, позитивные изменения в жизни наших героев стали для меня сюрпризом», — признался автор фильма Андрей Лошак*.
«Если в гражданское общество я всегда верил, то адекватная реакция власти на фильм — это действительно неожиданно», — заявил он.
Жители «Пентагона» получили квартиры по договору соцнайма. Многие из них живут за чертой бедности, их зарплаты составляют меньше 14,2 тыс. рублей.
*Андрей Лошак признан Минюстом РФ иностранным агентом.
**Издание «Медуза» признано в России СМИ-иностранным агентом, а также нежелательной организацией.