В Канаде тренера олимпийских чемпионов по фигурному катанию осудили за сексуальное насилие

В Канаде суд приговорил известного тренера по фигурному катанию Ришара Готье к 12 месяцам тюрьмы по обвинению в сексуализированном насилии над подростком. Об этом сообщило информагентство Associated Press.
Готье признали виновным в двух преступлениях, совершенных в 1984 и 1985 годах. Его жертвой стал фигурист, которому на тот момент было 14 или 15 лет. По информации следствия, Готье принимал душ и ванну вместе с юным спортсменом.
«Тот факт, что жертвой был ребенок, повышает степень ответственности преступника, и это из‑за уязвимости детей. Суд приходит к выводу, что ответственность обвиняемого очень велика», — заявила судья Жозе Беланже.
Всего Готье обвиняли в трех эпизодах насилия и неподобающего поведения. Если по двух обвинениям его признали виновным, в третьем случае тренера оправдали. Личность его жертвы осталась неразглашенной.
Тем не менее СМИ сообщили, что пострадавший от действий Готье спортсмен находился в зале суда и плакал, когда зачитывался приговор. Тренера взяли под стражу на его глазах.
Юристы Готье просили приговорить его к условному сроку или к такому заключению, которое можно было бы отбывать по выходным. Однако судья Беланже посчитала такое наказание «неуместным».
Готье отрицал свою вину в сексуализированном насилии над бывшим учеником. Тренер отметил, что совершил ошибку, допустив ситуацию, в которой он оказался наедине с фигуристом вне тренировочного процесса или соревнований.
Ришар Готье был тренером мирового класса на протяжении более чем трех десятилетий. Он готовил к соревнованиям всемирно известных спортсменов, выступавших в парном фигурном катании. В частности, его учениками были олимпийские чемпионы и двукратные чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.
В 2015 году канадская Федерация фигурного катания внесла Готье в свой Зал славы. Однако вскоре он был исключен из членов организации из‑за обвинений в насилии.