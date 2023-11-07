«Кинопоиск» составил рейтинг «100 великих фильмов XXI века»

Редакция «Кинопоиска» представила новый спецпроект в честь 20-летия сервиса — список 100 лучших картин XXI столетия.
Сегодня стали доступны первые 25 фильмов рейтинга — с 100-го по 75-е место. В опубликованную часть списка вошли работы: «Бьютифул» Иньярриту, «Убийца» Вильнева, «Сжечь после прочтения» братьев Коэн, «Мастер» Пола Томаса Андерсона, а также «Елена» и «Возвращение» Звягинцева. Полный список опубликуют 13 ноября.
При работе над проектом редакция опросила 230 представителей индустрии — продюсеров, режиссеров, сценаристов, писателей, критиков и журналистов. Среди них — Юрий Быков, Станислав Зельвенский, Клим Шипенко, Антон Щукин, Марина Степнова, Павел Лунгин и другие. В частности, в опросе приняли участие кинокритики «Афиши» — Никита Лаврецкий, Василий Говердовский и Евгений Ткачев.
Эксперты предлагали свой список из 10 лучших картин, вышедших после 1 января 2001 года. В подборку респонденты могли включить фильм любого жанра, в том числе документальные и анимационные работы. Всего эксперты назвали более 700 картин. Ранжировались они по балльной системе. За первое место в подборке фильм получал 10 баллов, за второе — 9 баллов и так далее.
Как отмечают в «Кинопоиске», в итоговый список вошли картины, которые так или иначе оказали сильное влияние на киноиндустрию XXI века: от артхаусных психологических драм, которые изменили подход к созданию кино, до комикс-блокбастеров, поставивших кассовые рекорды.