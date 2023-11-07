«Кинопоиск» составил рейтинг «100 великих фильмов XXI века»

Эксперты предлагали свой список из 10 лучших картин, вышедших после 1 января 2001 года. В подборку респонденты могли включить фильм любого жанра, в том числе документальные и анимационные работы. Всего эксперты назвали более 700 картин. Ранжировались они по балльной системе. За первое место в подборке фильм получал 10 баллов, за второе — 9 баллов и так далее.