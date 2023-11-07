Эмма Коррин и Люси Чжан снимутся в фильме «Персики». Его спродюсирует Кейт Бланшетт

Суэн добавила, что «Персики» станут «игривым исследованием того, что значит быть молодым человеком в современном губительном мире». Режиссер отметила, что Коррин и Чжан обладают необходимой «живостью и ранимостью», чтобы воплотить в жизнь ее задумку.