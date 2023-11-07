Эмма Коррин и Люси Чжан снимутся в фильме «Персики». Его спродюсирует Кейт Бланшетт

Звезда сериала «Корона» Эмма Коррин и номинантка премии «Сезар» Люси Чжан, известная по фильму «Париж, 13-й округ», снимутся в картине «Персики». Об этом сообщил Deadline.
Исполнительными продюсерами картины выступят лауреатка «Оскара» Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон. Также созданием проекта будет заниматься Коко Франчини, продюсер ленты «Ногти», и режиссер Дженни Суэн.
Действие фильма развернется в Гонконге. В центре истории окажутся лучшие подруги, которые обманывают мужчин ради денег до тех пор, пока не обнаруживают, что одна из их брендовых сумок — подделка.
Лента «Персики» основана на комедии чешской кинематографистки Веры Хитиловой «Маргаритки», вышедшей в 1966 году. Съемки картины стартуют в начале 2024 года в Гонконге.
«„Персики“ Дженни Суэн — это шумная ода молодости и свободе с примесью гонконгского фарса. Эмма Коррин и Люси Чжан — одни из самых впечатляющих талантов своего поколения и идеальные артисты для того, чтобы передать отчетливые ритмы и сюрреалистические эскапады этого совершенно особенного фильма», — заявила Франчини.
Суэн добавила, что «Персики» станут «игривым исследованием того, что значит быть молодым человеком в современном губительном мире». Режиссер отметила, что Коррин и Чжан обладают необходимой «живостью и ранимостью», чтобы воплотить в жизнь ее задумку.