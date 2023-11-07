В Петербурге и Крыму сообщили о случаях принудительной регистрации в электронном голосовании

Студенты Крымского федерального университета рассказали о принудительной регистрации в системе электронного голосования (ДЭГ). Информация об этом появилась в телеграм-канале «Выборы, всем ЦЫК!».
По словам собеседника канала, учащиеся по большей части недовольны такими требованиями, но не собираются им противостоять из опасений мести со стороны преподавателей и руководства вуза.
О похожем давлении сообщили члены территориальных избирательных комиссий в Петербурге.
По словам члена комиссии Петродворцового района Никиты Доброва, руководство участковых избиркомов ссылается на некий федеральный закон, по которому сотрудники якобы обязаны зарегистрироваться в ДЭГ по требованию председателя УИК и принять участие в «тренировке» системы дистанционного голосования.
Добров добавил, что его коллеги из других комиссий также получают уведомления от Госуслуг об автоматической подаче заявления на электронное голосование.
Ранее в Центризбиркоме заявляли о том, что онлайн-голосование на выборах президента будет только в тех регионах, где оно уже проводилось. Об этом рассказал сопредседатель движения «Голос»* Станислав Андрейчук в разговоре с изданием «Вот Так».
По мнению эксперта, дальнейшее распространение ДЭГ станет показательной историей, а за счет онлайн-голосования действительно можно будет обеспечить любой необходимый процент голосов. Однако, по словам Андрейчука, это не будет приятным мероприятием для власти, поскольку к таким результатам у людей будет еще меньше доверия.
* Движение «Голос» внесено Минюстом в реестр иноагентов.