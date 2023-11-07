В Петербурге и Крыму сообщили о случаях принудительной регистрации в электронном голосовании

По мнению эксперта, дальнейшее распространение ДЭГ станет показательной историей, а за счет онлайн-голосования действительно можно будет обеспечить любой необходимый процент голосов. Однако, по словам Андрейчука, это не будет приятным мероприятием для власти, поскольку к таким результатам у людей будет еще меньше доверия.