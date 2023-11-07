В Иране женщину приговорили к смертной казни за измену

Организация объединенных наций критикует Иран из‑за широкого применения смертной казни. Недавно генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что исламская республика казнит людей «тревожными темпами». По его словам, за первые семь месяцев 2023-го к высшей мере наказания были приговорены 419 иранцев — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.