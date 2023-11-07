В Иране женщину приговорили к смертной казни за измену

Иранский суд приговорил женщину к смертной казни за супружескую измену. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные государственные СМИ.
Супруг осужденной обратился в полицию в 2022 году, когда обнаружил жену дома с другим мужчиной. С помощью камер видеонаблюдения иранец узнал, что у супруги были отношения и с другими мужчинами, пишут иранские газеты. Согласно законам Ирана, женщина может обжаловать приговор.
AP отмечает, что иранские суды иногда приговаривают людей к смертной казни через побивание камнями за прелюбодеяние, но после апелляции наказание могут смягчить. Смертную казнь в Иране назначают также за убийство, изнасилование, «содомию», вооруженное ограбление, похищение людей и незаконный оборот наркотиков.
Организация объединенных наций критикует Иран из‑за широкого применения смертной казни. Недавно генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что исламская республика казнит людей «тревожными темпами». По его словам, за первые семь месяцев 2023-го к высшей мере наказания были приговорены 419 иранцев — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.