Дети из Якутии пожаловались на националистические оскорбления в центре «Сириус»

По словам депутата, в роликах «зафиксирован вопиющий случай оскорбления на национальной почве детей из Республики Саха (Якутия)». «Кроме того, на видео один из находящихся в центре молодых людей делает жест, известный как нацистское приветствие», — добавил Тумусов.
Он отметил, что инцидент на видео произошел 1 ноября, а родители говорят, что подобные оскорбления в «Сириусе» были и ранее.
Тумусов сперва обратился к кураторам из образовательного центра, но это не дало результатов — оскорбления продолжились. Тогда парламентарий написал депутатский запрос председателю «Сириуса» Елене Шмелевой и попросил исправить ситуацию.
По словам Тумусова, официального ответа он не получил, хоть разбирательство в центре «все-таки происходит». Однако идет оно не так, как рассчитывал депутат.
«Во-первых, к нашим ребятам подошел один из парней, который нелестно выражался, и сказал „извините“. Это уже хорошо. Во-вторых, нашим ребятам сказали, что они подняли нехорошую шумиху, и запретили что‑либо записывать и кому‑либо пересылать — ни друзьям, ни родителям, никому не отправлять записи. Мне кажется, что уважаемые руководители „Сириуса“ поступают не совсем педагогично. Я рассчитывал, что уважаемый образовательный центр отреагирует немножко по-другому — уладит взаимоотношения», — отметил парламентарий, выразив надежду, что «это была лишь первая реакция».