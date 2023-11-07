Дети из Якутии пожаловались на националистические оскорбления в центре «Сириус»

«Во-первых, к нашим ребятам подошел один из парней, который нелестно выражался, и сказал „извините“. Это уже хорошо. Во-вторых, нашим ребятам сказали, что они подняли нехорошую шумиху, и запретили что‑либо записывать и кому‑либо пересылать — ни друзьям, ни родителям, никому не отправлять записи. Мне кажется, что уважаемые руководители „Сириуса“ поступают не совсем педагогично. Я рассчитывал, что уважаемый образовательный центр отреагирует немножко по-другому — уладит взаимоотношения», — отметил парламентарий, выразив надежду, что «это была лишь первая реакция».