ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают запрет на вегетарианство для детей

Инициативу законодательно запретить вегетарианство среди детей и подростков поддерживает большая часть россиян — 74%. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ.
По данным опроса, идею запретить вегетарианство и веганство для несовершеннолетних полностью одобряет каждый второй из россиян (55%). Ближе всего эта инициатива россиянам 45–59 лет — 79% из них положительно высказались о запрете. Не поддержали его лишь 20% респондентов.
Судя по опросу, только 1% россиян причисляют себя к вегетарианцам. Среди большинства жителей России за последние пять лет отношение к вегетарианской диете ухудшилось — каждый второй опрошенный (50%) считает, что отказ от мясной пищи вредит здоровью. Доля россиян, по мнению которых растительный рацион полезен для человека, сократилась с 20% до 13%. 19% респондентов уверены, что такая система питания не оказывает никакого влияния на организм.
Чаще остальных о пользе вегетарианства говорили респонденты пожилого возраста — среди аудитории старше 60 лет отказ от мяса поддержали 15% опрошенных.
Предложение законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних озвучили в Государственной думе в октябре 2023 года. Инициатива поступила от уполномоченного по правам детей от Татарстана Ирины Волынец. В Совете по правам человека при президенте РФ идею не поддержали.