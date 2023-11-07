ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают запрет на вегетарианство для детей

Судя по опросу, только 1% россиян причисляют себя к вегетарианцам. Среди большинства жителей России за последние пять лет отношение к вегетарианской диете ухудшилось — каждый второй опрошенный (50%) считает, что отказ от мясной пищи вредит здоровью. Доля россиян, по мнению которых растительный рацион полезен для человека, сократилась с 20% до 13%. 19% респондентов уверены, что такая система питания не оказывает никакого влияния на организм.