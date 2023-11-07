«Я прошу лишь об одной финальной битве»: вышел последний трейлер «Капитана Марвел 2»

Marvel показала финальный трейлер «Капитана Марвел 2». Супергеройская картина выходит в мировой прокат в эти выходные, дата показа в России пока не объявлена.
Новый ролик начинается с флэшбеков из «Мстители: Финал». За кадром герой Сэмюэля Л. Джексона отмечает, что хотя супергерои перестали удивлять, они все еще нужны миру. А персонаж Бри Ларсон добавляет, что после победы над Таносом работы у них ничуть не стало меньше.
Трейлер лучше раскрывает зловещий план Дар-Бенн: она пробила дыру между мирами и начинает вторжение инопланетных сил на Землю. Кроме этого, видео содержит камео одного нового персонажа для киновселенной Marvel.
Вместе с Капитаном Марвел и Ником Фьюри в новом фильме появятся Мисс Марвел (Иман Веллани), космонавт Моника Рамбо (Тейона Пэррис), а также Валькирия (Тесса Томпсон). Известно, что «Капитан Марвел 2» окажется самым коротким фильмом в киновселенной — он идет всего лишь час и 45 минут.
«Кэрол Дэнверс обретает свою утраченную личность, отнятую тиранами Крии, и мстит Высшему Разуму. Однако, непредвиденные последствия приводят к тому, что Кэрол взваливает на свои плечи бремя дестабилизированной вселенной. Когда она проходит через червоточину, которая должна вывести ее на революционера из числа Крии, ее силы переплетаются со способностями суперфанатки из Джерси-Сити, Камалы Хан, известной как Мисс Марвел, а также с племянницей Кэрол, Моникой Рамбо (агентом организации „М. Е. Ч.“). Они должны объединиться и научиться действовать сообща, чтобы спасти вселенную», — говорится в синопсисе картины.