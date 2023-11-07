«Я прошу лишь об одной финальной битве»: вышел последний трейлер «Капитана Марвел 2»

«Кэрол Дэнверс обретает свою утраченную личность, отнятую тиранами Крии, и мстит Высшему Разуму. Однако, непредвиденные последствия приводят к тому, что Кэрол взваливает на свои плечи бремя дестабилизированной вселенной. Когда она проходит через червоточину, которая должна вывести ее на революционера из числа Крии, ее силы переплетаются со способностями суперфанатки из Джерси-Сити, Камалы Хан, известной как Мисс Марвел, а также с племянницей Кэрол, Моникой Рамбо (агентом организации „М. Е. Ч.“). Они должны объединиться и научиться действовать сообща, чтобы спасти вселенную», — говорится в синопсисе картины.