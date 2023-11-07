«Диссернет»: Shaman списал больше 70% своего диплома, в том числе, из «Википедии»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) списал более 70% своей дипломной работы в Российской академии музыки имени Гнесиных, утверждает сетевое сообщество «Диссернет».
По сведениям группы экспертов, музыкант защитил дипломный реферат по теме «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца» в 2016 году и получил кандидатскую степень по искусствоведению.
В качестве научного руководителя артиста «Диссернет» указывает Ларису Зорилову, которая является заведующей кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в «Гнесинке».
По результатам анализа «Диссернета», музыкант мог написать самостоятельно лишь 7 из 25 страниц, а масштабные заимствования были обнаружены более чем на половине каждого из остальных 18 листов. На 11 страницах эксперты вовсе не нашли оригинального текста.
Чаще всего, по данным «Диссернета», Shaman обращался к статье саксофониста Гдалия Гармизы «К вопросу о формировании саунд-продюсирования». Текст из нее найден на 7 страницах.
Кроме этого, материал еще 6 листов артист позаимствовал из «Википедии», отмечает сообщество. При подготовке работы Дронов пользовался статьями о популярной музыке, поп-музыке и звукорежиссерах.
Также для написания работы певец брал материал из статьи «Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена» профессора «Гнесинки» Татьяны Суминовой (примерно 3,5 страницы), а также сайта «Мои лекции», говорится в приведенном списке литературы.