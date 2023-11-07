«Диссернет»: Shaman списал больше 70% своего диплома, в том числе, из «Википедии»

По результатам анализа «Диссернета», музыкант мог написать самостоятельно лишь 7 из 25 страниц, а масштабные заимствования были обнаружены более чем на половине каждого из остальных 18 листов. На 11 страницах эксперты вовсе не нашли оригинального текста.