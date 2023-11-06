Кевина Харта поймали на серии преступлений в трейлере «Лифта»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер боевика «Лифт» с Кевином Хартом («Очень эпическое кино», «Человек из Торонто»), который выйдет на стриминговой платформе 12 января.
Фильм расскажет о группе друзей, пойманных на мошенничестве, отмывании денег и перемещении украденного имущества. По особому заданию спецслужб им предстоит совершить еще одно, самое важное преступление — крупную кражу.
Герои должны похитить золото на сумму в полмиллиарда долларов, пока оно не попало в руки террористов. Для этого они попытаются угнать самолет, но это окажется, судя по трейлеру, совсем не просто.
Помимо Харта, в фильме снялись Гугу Мбата-Роу, Винсент Д’Онофрио, Урсула Корберо, Билли Магнуссен, Вивейк Калра, Ким Юн Чжин и Сэм Уортингтон. Режиссером картины выступил Ф.Гэри Грей.