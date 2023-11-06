Валентина Матвиенко предложила создать «министерство счастья»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья». С такой идеей политик выступила на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия», сообщили «Ведомости».
Матвиенко отметила, что мечтает о создании такого ведомства, «через которое будут проходить все решения, все законы». Ее мечту, по словам главы Совфеда, разделяет большая «группа поддержки».
По мнению Матвиенко, «министерство счастья» должно будет контролировать, «делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми».
Ранее, в 2018 году, Матвиенко также высказывалась за создание «министерства одиночества» — оно должно было, согласно задумке политика, заниматься проблемами пожилых людей. Эту идею Матвиенко позаимствовала из опыта Великобритании, где появился министр по одиночеству.
В 2020 году в Камчатском крае также говорили о «министерстве счастья». Так губернатор региона Владимир Солодов охарактеризовал министерство социального благополучия и семейной политики.