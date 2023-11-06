Валентина Матвиенко предложила создать «министерство счастья»

Ранее, в 2018 году, Матвиенко также высказывалась за создание «министерства одиночества» — оно должно было, согласно задумке политика, заниматься проблемами пожилых людей. Эту идею Матвиенко позаимствовала из опыта Великобритании, где появился министр по одиночеству.