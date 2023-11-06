Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме Ирана

Обладательница Нобелевской премии мира, иранская правозащитница Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме. Об этом сообщил Associated Press.
Мохаммади таким образом выразила протест против того, что ей и другим заключенным отказали в предоставлении медицинской помощи. Также Мохаммади выступила против обязательного ношения хиджаба женщинами страны.
Мохаммади и ее адвокат в течение уже нескольких недель добиваются ее перевода в специализированную клинику для лечения сердца и легких. Близкие правозащитницы заявляют, что обеспокоены ее физическим состоянием и здоровьем.
51-летняя активистка получила Нобелевскую премию мира 6 октября 2023 года с формулировкой «За борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». К тому моменту Мохаммади уже более года находилась в тюрьме.
Впервые же правозащитницу арестовали еще 22 года назад, в 1998 году. С того момента ее пять раз осудили, в общей сложности приговорив к 31 году заключения и 154 ударам плетью. Последний приговор составил 30 месяцев тюрьмы и 80 ударов плетью за «враждебную пропаганду».
Всего Мохаммади предстоит провести под стражей еще около 10 лет. Последний раз срок правозащитницы увеличили в августе 2023 года за то, что она давала интервью из тюрьмы и обращалась в ООН с жалобами на сексуализированное насилие в тюрьмах.