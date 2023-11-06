Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме Ирана

Всего Мохаммади предстоит провести под стражей еще около 10 лет. Последний раз срок правозащитницы увеличили в августе 2023 года за то, что она давала интервью из тюрьмы и обращалась в ООН с жалобами на сексуализированное насилие в тюрьмах.