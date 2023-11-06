Иордания заявила, что воспримет выселение палестинцев с территории Газы как объявление войны

Кроме того, к немедленной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке призывали король Иордании Абдалла II и его супруга — королева Рания аль-Абдалла. Я осуждаю антисемитизм и исламофобию… но я также хочу напомнить, что Израиль не представляет весь еврейский народ», — говорила королева.