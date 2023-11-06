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Иордания заявила, что воспримет выселение палестинцев с территории Газы как объявление войны

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:23

Премьер-министр Иордании Бишер Аль-Хасауна заявил, что его страна воспримет как объявление войны любые попытки выселить палестинцев с территории сектора Газа или Западного берега реки Иордан. Об этом написали в аккаунте канцелярии в X.

Аль-Хасауна отметил, что власти Израиля «не делают различий между гражданскими и военными целями» при атаках на позиции ХАМАС в Газе. В связи с этим он считает, что действия ЦАХАЛ «не соответствуют принципам самообороны».

В случае переселения палестинцев с их территории Йордания, по словам Аль-Хасауна, готова к любым вариантам реагирования.

Ранее глава МИД Йордании Айман Сафади также заявлял, что считает недопустимым массовоое перемещение палестинцев. Йордания намерена «всеми средствами» противостоять этому. После расширения военных действий в Газе Иордания уже отозвала своего посла из Израиля.

Кроме того, к немедленной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке призывали король Иордании Абдалла II и его супруга — королева Рания аль-Абдалла. Я осуждаю антисемитизм и исламофобию… но я также хочу напомнить, что Израиль не представляет весь еврейский народ», — говорила королева.

Иордания обеспокоена происходящим в Израиле и Палестине в свете события 1948 года, когда тысячи палестинских беженцев были вынуждены покинуть свои дома. Большая их часть прибыла в Иорданию. В данный момент не менее 35% населения Иордании представляют палестинцы.

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