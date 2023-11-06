В Москве открылось иммерсивное арт-пространство Luminar. Оно расположилось на территории ВДНХ и представило собой четыре зала с интерактивными диджитал- и световыми инсталляциями.
В них, как утверждают авторы проекта, можно совершить виртуальное путешествие сквозь цифровые миры, оценить фиджитал-пространство и насладиться передовыми визуальными эффектами. В данный момент на площадке демонстрируют шоу «VI океан».
Гостям Luminar предлагают увидеть объемные 3D-иллюзии на тему подводного мира и открыть для себя новые грани современного искусства. «Используя сразу несколько форматов подачи контента, мы добиваемся полного ощущения присутствия зрителя внутри сюжета», — заявляют создатели пространства.
В пространстве площадью 1000 квадратных метров используют 24 проектора серии F80 с ультрафокусными объективами, 12 специальных стереокамер с системой обработки изображений на основе ИИ, иммерсивный купол с пятью проекторами F80-Q7 и четырьмя независимыми звуковыми каналами.
Над иммерсивным шоу в Luminar работали эксперты в области генеративной и трехмерной графики, аудиовизуальных технологий, контент-разработки, визуального дизайна. Они занимались созданием арт-пространства в течение более чем двух лет.
Команда отмечает, что проекты подобного уровня популярны во многих странах, в том числе в США, ОАЭ, Франции, Германии, Великобритании, Китае и Корее. Автором московского проекта выступила Тата Карапетян. Над разработкой Luminar трудились специалисты Sila Sveta.
«Мы создали уникальное иммерсивное арт-пространство, которое поражает с первых минут. Luminar стирает физические границы и формирует новую культуру взаимодействия человека с цифровой средой», — прокомментировала управляющий директор Luminar Карина Агаджанова.