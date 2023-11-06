В Англии подростки с топорами и бензопилами разнесли старый дом, потому что там якобы живет призрак

На острове Уайт на юге Англии шесть подростков осудили за вандализм, сообщает Daily Mail. Они ворвались в старый дом с кувалдами, бензопилами и топорами и устроили в нем разнос. Отец одного из них считает, что поводом стал якобы живущий в здании призрак.
Все шестеро признали вину в суде, им были назначены штрафы по 1500 фунтов. Седьмой преступник пока ожидает рассмотрения. Самому молодому подсудимому 11 лет.
Как пишет местная газета Island Echo, злоумышленники нанесли ущерб на сумму в 300 тыс. фунтов. Они уничтожили картины, витраж, люстру и дедовские часы, забрызгали стены и пол отбеливателем, масляной краской и кетчупом. Сами хозяева в момент инцидента находились в отпуске.
Владелица дома госпожа Питтард назвала нападение на свой дом «бездумным»: «Мы в ужасе от злостного вандализма и попытки поджога нашей собственности. Потребуется немало времени, чтобы восстановиться финансово и эмоционально после этого события».
Отец одного из детей заявил MailOnline, что он был «совершенно шокирован», когда полиция показала ему фотографии нанесенного ущерба. «Мне действительно очень жаль хозяев. Если бы я увидел их, я бы извинился за то, что сделал мой сын. Они этого не заслужили. Мне просто стыдно», — сказал он изданию.
Мужчина считает, что дети могли отправиться в дом, потому что, по слухам, в нем водится привидение.
О призраке умершей горничной, которого якобы видели в окнах, в своей книге «Призраки острова Уайт» рассказал Гэй Болдуин. Он пишет, что бывшему жилищу священника может быть больше 400 лет.
«Все в округе знают о комнате с привидением в северном фронтоне и об исхудавшем лице провинившейся служанки, которая была заперта в этой комнате в наказание и умерла там», — утверждает Болдуин.
«Смелый юноша из Шэнклина поднялся по лестнице, чтобы исследовать ситуацию. То, что он увидел, говорят, напугало его до смерти», — делится автор.