В Англии подростки с топорами и бензопилами разнесли старый дом, потому что там якобы живет призрак

Отец одного из детей заявил MailOnline, что он был «совершенно шокирован», когда полиция показала ему фотографии нанесенного ущерба. «Мне действительно очень жаль хозяев. Если бы я увидел их, я бы извинился за то, что сделал мой сын. Они этого не заслужили. Мне просто стыдно», — сказал он изданию.