Люк Бессон спродюсировал документальный фильм о затоплении корабля Rainbow Warrior

Французский режиссер Люк Бессон, известный по фильмам «Пятый элемент» и «Леон», спродюсировал документальный фильм о загадочном затоплении корабля Rainbow Warrior, принадлежавшего «Гринпис». Об этом сообщил Deadline.
Rainbow Warrior затонул в порту новозеландского города Окленд в 1985 году. На борту судна взорвались две бомбы. Правоохранители сперва посчитали, что корабль утопили террористы, но вскоре обнаружили причастность к инциденту французской разведки.
В новом фильме режиссер Эдвард МакГурн рассказал о событиях тех дней. Среди продюсеров ленты оказались Лоуренс Элман, Ник Фрейзер, Дункан Хит, Фрэнсис Хопкинсон, Стив Рабино и Анджела Ниллис. Премьера проекта состоится 9 ноября на кинофестивале Doc NYC в Нью-Йорке.
«Эта история актуальна как никогда в условиях кажущейся постоянно угрозы ядерной войны и экологического крестового похода, который многие молодые люди будут считать миссией своей жизни», — заявил МакГурн.
Корабль Rainbow Warrior участвовал в кампаниях «Гринпис» против охоты на китов и морских котиков, а также ядерных испытаний и сброса радиоактивных отходов в океан в конце 1970-х — начале 1980-х годов.
10 июля 1985 года он должен был участвовать в одной из подобных кампаний в Моруроа, но утонул вследствие взрывов на борту. При затоплении судна погиб фотограф Фернандо Перрейра.
Расследование этого происшествия привело к международному скандалу, в ходе которого в отставку подал министр обороны Франции Шарль Эрну. Французское правительство было вынуждено принести извинения и выплатить репарации Новой Зеландии, семье Перрейры и «Гринпису».