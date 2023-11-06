Грета Гервиг заявила, что один из ее Кенов должен стать следующим Джеймсом Бондом

«Он может делать все что угодно, он очень точный, подготовленный британский актер. Он может говорить голосом [Лоуренса] Оливье <…> однажды он повернулся и заговорил этим голосом — и у всех на съемочной площадке отвисла челюсть. Он стал совсем другим человеком», — рассказала режиссер.