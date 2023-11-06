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Грета Гервиг заявила, что один из ее Кенов должен стать следующим Джеймсом Бондом

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:30

Американская кинематографистка Грета Гервиг заявила в подкасте Awards Circuit, что идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда, по ее мнению, является актер Кингсли Бен-Адир. Он известен по ролям в сериалах «ОА» и «Меломанка».

Вместе с Гервиг артист работал над фильмом «Барби». Бен-Адир сыграл в картине одного из Кенов, а именно — Кена-баскетболиста. По словам Гервиг, актер способен не только на комедийные роли.

«Он может делать все что угодно, он очень точный, подготовленный британский актер. Он может говорить голосом [Лоуренса] Оливье <…> однажды он повернулся и заговорил этим голосом — и у всех на съемочной площадке отвисла челюсть. Он стал совсем другим человеком», — рассказала режиссер.

Способность Бен-Адира к перевоплощению поразила Гервиг. «Кто бы ни создавал Бонда, свяжитесь с ними. Им немедленно нужен он», — заявила кинематографистка, отметив, что не знает, кого на самом деле рассматривают на роль нового агента 007.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что одним из наиболее вероятных кандидатов на роль Джеймса Бонда выступает Аарон Тейлор-Джонсон. Также, согласно слухам, агента 007 могут сыграть Генри Кэвилл, Джеймс Нортон или Реже-Жан Пейдж.

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