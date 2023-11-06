Xolidayboy вручили повестку в военкомат в аэропорту Минвод. На его высказывания жаловалась Мизулина

Он прикрепил к жалобе два ролика, в одном из которых блогер называет себя украинцем и переодевается в вышиванку. На другом видео он называет российско-украинский конфликт ненужным и заявляет, что аннексия Крыма не сделала жизнь крымчан лучше. Глава «Лиги безопасного интернета» пообещала отправить материалы в правоохранительные органы с просьбой дать оценку высказываниям Минаева.