Xolidayboy вручили повестку в военкомат в аэропорту Минвод. На его высказывания жаловалась Мизулина

Тиктокеру и музыканту Xolidayboy вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод. Ролик распространился в телеграме, появился в каналах Baza и «Осторожно, новости».
На видео Ивану Минаеву, так зовут блогера, что‑то долго объясняет мужчина в гражданском, за спиной артиста стоят полицейские. После разговора Xolidayboy отходит и кому‑то звонит.
В конце октября блогеру предъявила претензии Екатерина Мизулина. Она опубликовала обращение от неравнодушного жителя Крыма, который потребовал отменить тур тиктокера.
Он прикрепил к жалобе два ролика, в одном из которых блогер называет себя украинцем и переодевается в вышиванку. На другом видео он называет российско-украинский конфликт ненужным и заявляет, что аннексия Крыма не сделала жизнь крымчан лучше. Глава «Лиги безопасного интернета» пообещала отправить материалы в правоохранительные органы с просьбой дать оценку высказываниям Минаева.
В ответ на это продюсер и менеджер Xolidayboy Ульяна Банановая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о распространении недостоверной и порочащей информации по части второй и пятой статьи 128.1 УК.
«Очень легко строить из себя патриота на словах. Это значительно проще, чем помогать молодым и талантливым ребятам реализоваться в нашей стране. Не всем повезло родиться в семье депутата, чиновника или крупного бизнесмена», — отметила Банановая.