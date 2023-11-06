Власти Украины заявили, что без помощи Запада бюджету страны грозит дыра в 29 млрд долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил изданию Politico, что бюджету страны грозит дыра в 29 млрд долларов без помощи западных союзников.
Глава Минфина подчеркнул, что Украине срочно требуется финансовая помощь. Если деньги не поступят, страна окажется в экономическом кризисе. Это отразится и на ситуации в Евросоюзе, убежден Марченко.
Министр отметил, что Украина открыта «для дальнейших реформ по укреплению антикоррупционных органов». «Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине», — сказал он.
Марченко заявил, что Украине «нужны деньги с начала следующего года». Последствия экономического кризиса, как считает политик, «будут очень и очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы».
Министр предрек миграцию и «огромный рост цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, снова на нефть и газ». По мнению Марченко, Запад должен передать Украине около 300 млрд российских активов, замороженных в рамках санкций. Эти средства могут пойти на восстановление Украины, пояснил он.