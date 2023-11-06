Власти Украины заявили, что без помощи Запада бюджету страны грозит дыра в 29 млрд долларов

Министр предрек миграцию и «огромный рост цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, снова на нефть и газ». По мнению Марченко, Запад должен передать Украине около 300 млрд российских активов, замороженных в рамках санкций. Эти средства могут пойти на восстановление Украины, пояснил он.