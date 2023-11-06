В небе над Россией заметили северное сияние

«Полярное сияние возникает от протонных ударов по магнитосфере. Магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября. Продолжаются три часа подряд. Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же. В последующие дни магнитной бури красного неба над головой не будет», — сказал Иванов журналистам. По его информации, пик магнитных бурь ученые прогнозируют на 9 ноября.