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В небе над Россией заметили северное сияние

Максим Саблин
Сегодня в 08:56

Жители России, Украины, Беларуси, Казахстана и стран Европы минувшей ночью наблюдали северное сияние.

Заметить его могли даже жители Крыма, регионов Кавказа, Ростовской и Воронежской областей, Урала и Сибири, Башкортостана, Гомельской области, Чехии и Австрии. Небо над регионами залило огнями красного и зеленого цветов.

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Как пишут авторы сообщества наблюдательной астрономии AstroAlert, произошел сильный выброс энергии из‑за отрыва крупного протуберанца. Вызванная этим мощная геомагнитная буря достигла Земли, её показатели геомагнитной активности оказались сильнейшими за последние 20 лет.

По словам астронома Александра Иванова в комментарии «Комсомольской правде», получившееся сияние происходит лишь один раз и случается очень редко.

«Полярное сияние возникает от протонных ударов по магнитосфере. Магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября. Продолжаются три часа подряд. Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же. В последующие дни магнитной бури красного неба над головой не будет», — сказал Иванов журналистам. По его информации, пик магнитных бурь ученые прогнозируют на 9 ноября.

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