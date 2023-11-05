Baza: дочь ресторатора Игоря Мельцера насильно удерживали в московской квартире

Дочь ресторатора Игоря Мельцера, основателя La Perla Restaurant Group, насильно удерживали в квартире в высотке на Котельнической набережной. Об этом сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, 29-летнюю Ольгу Мельцер удерживал предприниматель Максим Зенов. Он якобы закрыл дверь и под угрозой ножа отобрал у девушки мобильный телефон.
Baza сообщает, что Мельцер смогла выбраться из квартиры утром — она воспользовалась тем, что Зенов отошел и перебралась на крышу соседнего подъезда. Оттуда она позвала на помощь — приехавшие на место полицейские освободили девушку и задержали Зенова. Он признал свою вину. Мотивы поступка Зенова не уточняются.
Игорь Мельцер начал карьеру ресторатора с открытия в 1997 году в Петербурге кабаре «Хали-Гали», где роль конферансье исполнял Роман Трахтенберг. В 1999 году он открыл рыбный ресторан «Матросская тишина», который спустя 10 лет переименовали в La Perla. Позже La Perla стало названием его ресторанной группы, куда, в частности, входят рыбные заведения на Рубинштейна и в Смольном переулке.