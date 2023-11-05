Baza: дочь ресторатора Игоря Мельцера насильно удерживали в московской квартире

Игорь Мельцер начал карьеру ресторатора с открытия в 1997 году в Петербурге кабаре «Хали-Гали», где роль конферансье исполнял Роман Трахтенберг. В 1999 году он открыл рыбный ресторан «Матросская тишина», который спустя 10 лет переименовали в La Perla. Позже La Perla стало названием его ресторанной группы, куда, в частности, входят рыбные заведения на Рубинштейна и в Смольном переулке.