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Филиппинского радиоведущего застрелили в прямом эфире

Семён Гудошников
Сегодня в 19:03

Филиппинский радиоведущий Хуан Джумалон, известный как диджей Джонни Уокер, был застрелен в домашней студии во время эфира. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

Мужчина ворвался в дом Джумалона и попросил его выйти в эфир, чтобы «объявить что‑то важное». Затем он выстрелил в диджея и скрылся. Жена радиоведущего отвезла его в больницу, но по прибытии в госпиталь врачи констатировали смерть.

В полиции сказали, что им не известно о каких‑либо предшествовавших угрозах в адрес Джумалона. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения в этом районе.

Диджей Джонни Уокер вел трансляции на странице 94.7 Gold Mega Calamba FM в фейсбуке*. На нее подписаны около 2400 человек.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший осудил убийство радиоведущего. В Национальном союзе журналистов Филиппин отметили, что со времени вступления Маркоса-младшего в должность в июне 2022 года были убиты четыре журналиста. Согласно организации Freedom House, Филиппины — одно из самых опасных мест в мире для журналистов.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской органиацией, его деятельность в стране запрещена.

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