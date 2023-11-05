Филиппинского радиоведущего застрелили в прямом эфире

Филиппинский радиоведущий Хуан Джумалон, известный как диджей Джонни Уокер, был застрелен в домашней студии во время эфира. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.
Мужчина ворвался в дом Джумалона и попросил его выйти в эфир, чтобы «объявить что‑то важное». Затем он выстрелил в диджея и скрылся. Жена радиоведущего отвезла его в больницу, но по прибытии в госпиталь врачи констатировали смерть.
В полиции сказали, что им не известно о каких‑либо предшествовавших угрозах в адрес Джумалона. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения в этом районе.
Диджей Джонни Уокер вел трансляции на странице 94.7 Gold Mega Calamba FM в фейсбуке*. На нее подписаны около 2400 человек.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший осудил убийство радиоведущего. В Национальном союзе журналистов Филиппин отметили, что со времени вступления Маркоса-младшего в должность в июне 2022 года были убиты четыре журналиста. Согласно организации Freedom House, Филиппины — одно из самых опасных мест в мире для журналистов.
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