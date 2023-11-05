Филиппинского радиоведущего застрелили в прямом эфире

Мужчина ворвался в дом Джумалона и попросил его выйти в эфир, чтобы «объявить что‑то важное». Затем он выстрелил в диджея и скрылся. Жена радиоведущего отвезла его в больницу, но по прибытии в госпиталь врачи констатировали смерть.