Попасть в метавселенную и сфотографироваться со СберКотом: чем заняться в павильоне Сбера на ВДНХ

«Вся наша выставка посвящена человекоцентричности, и все наши сервисы рассчитаны на то, чтобы человек был успешнее, мог постоянно развиваться, придумывать новые собственные проекты. И мы здесь выступаем в роли помощника. В нашем павильоне можно познакомиться и с сервисами надежности, и с сервисами, которые нацелены на созидание и оздоровление, развлечение, гостеприимство и многое другое. Именно здесь можно попробовать создавать ролики, фильмы собственными руками. Притронуться к замечательным результатам робототехники, которые здесь тоже представлены», — отметил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.