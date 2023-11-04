Попасть в метавселенную и сфотографироваться со СберКотом: чем заняться в павильоне Сбера на ВДНХ

Инсталляции павильона воздействуют на разные органы чувств, а контент для них создан с помощью технологий ИИ от Сбера — сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других. Экскурсоводом выступает виртуальный ассистент Салют.
У входа в павильон расположен огромный медиакуб, который создает 3D- и оптические иллюзии с помощью технологии naked eye. Внутри воссоздан исторический офис Сбера по эскизам 1954 года. В нем можно увидеть памятник Николаю Кристофари, первому клиенту сберегательных касс.
В соседнем зале транслируют шоу «История Сбера». Посетители проносятся по этажам, каждый из которых — определенный период истории России. Инсталляция раскрывает вклад Сбера в значимые для страны события.
Затем гости переходят в современный офис банка — он, как и исторический, не просто декорации. В обоих офисах можно получить банковские услуги или оформить СберКарту с уникальным дизайном.
Зал «Надежный Сбер» в игровой форме познакомит с технологиями для безопасности — биометрией, видеоаналитикой, способами борьбы с киберпреступностью. Зал «Созидающий Сбер» подскажет, как вести семейный бюджет, купить квартиру онлайн или сделать квартиру уютной с помощью устройств умного дома Sber.
В зале «Развивающий Сбер» показывают лекции и семинары от «СберУниверситета» и образовательной платформы Edutoria. Здесь же работает зона для начинающих предпринимателей, где можно получить советы по старту и развитию бизнеса.
В детской игровой зоне проводят матер-классы для детей и работает магазин с мерчем. А еще тут получится напечатать футболку с собственным принтом, оживить свой рисунок, искупаться в мультимедийном бассейне и сфотографироваться со СберКотом.
В зале «Здоровый Сбер» можно увидеть курорты Сбера «Мрия и Манжерок» и узнать, как сервисы компании помогут записаться к врачу онлайн, получить медицинскую консультацию и купить лекарства.
Зал «Увлекательный Сбер» погрузит в игровую метавселенную, где можно управлять персонажами «Союзмультфильма», создавать тексты, музыку и видео с помощью нейросетей. На выходе рассказывают необычные факты о команде банка и обменивают полученные на выставке баллы на сувениры от компании.
Экспозиция находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье — с 10.00 до 22.00 (понедельник — выходной). Вход бесплатный для всех, павильон доступен людям с инвалидностью и особенными потребностями. Чтобы не стоять в очереди, можно записаться на сайте павильона. Выставка проработает до 12 апреля.
«Вся наша выставка посвящена человекоцентричности, и все наши сервисы рассчитаны на то, чтобы человек был успешнее, мог постоянно развиваться, придумывать новые собственные проекты. И мы здесь выступаем в роли помощника. В нашем павильоне можно познакомиться и с сервисами надежности, и с сервисами, которые нацелены на созидание и оздоровление, развлечение, гостеприимство и многое другое. Именно здесь можно попробовать создавать ролики, фильмы собственными руками. Притронуться к замечательным результатам робототехники, которые здесь тоже представлены», — отметил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.