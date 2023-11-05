Министр наследия Израиля допустил ядерный удар по Газе. Его отстранили от заседаний правительства

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал ядерный удар по Газе «одной из возможностей» в войне с ХАМАС. Премьер Биньямин Нетаньяху отстранил его от заседаний кабмина.
Элияху из крайне правой партии «Еврейская сила» допустил ядерный удар по Газе в интервью по радио. На вопрос журналиста, не следует ли сбросить на сектор ядерную бомбу, он ответил: «Это одна из возможностей».
Элияху также выступил против пропуска любой гуманитарной помощи в анклав, заявив, что «в Газе нет такой категории, как невовлеченные гражданские лица». По словам министра, сектор Газа не имеет права на существование, а любой, кто размахивает флагом Палестины или ХАМАС, «не должен продолжать жить на земле». Пару дней назад он сравнил Газу с Содомом и Гоморрой.
The Times of Israel подчеркивает, что Элияху не входит в состав кабинета безопасности, который принимает решения в военное время, и не имеет влияния на него.
Слова крайне правого министра вызвали критику израильских чиновников. Лидер оппозиции, бывший премьер Яир Лапид назвал слова о ядерном ударе «ужасающими и безумными», а также оскорбляющими семьи заложников. Он призвал Нетаньяху отправить Элияху в отставку. Министр обороны Йоав Галант заявил: «Хорошо, что за безопасность Израиля отвечают не эти люди».
Нетаньяху отстранил министра наследия от участия в заседаниях правительства на неопределенный срок. При этом об увольнении с министерской должности премьер не говорил.