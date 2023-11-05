Министр наследия Израиля допустил ядерный удар по Газе. Его отстранили от заседаний правительства

Элияху также выступил против пропуска любой гуманитарной помощи в анклав, заявив, что «в Газе нет такой категории, как невовлеченные гражданские лица». По словам министра, сектор Газа не имеет права на существование, а любой, кто размахивает флагом Палестины или ХАМАС, «не должен продолжать жить на земле». Пару дней назад он сравнил Газу с Содомом и Гоморрой.