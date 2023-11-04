Старейшей заправке Великобритании, которую Джими Хендрикс принял за ночной клуб, грозит снос

Профессор Кингстонского университета и автор книги о станциях техобслуживания Дэвид Лоуренс рассказал, что легендарный гитарист Джими Хендрикс действительно предполагал, что заправка была ночным клубом. «[Певец] Джерри [Мэрсден] сказал Джими: „Как только мы отыграем концерт в клубе ‚100‘ на Оксфорд-стрит, пойдем на вечеринку в Blue Boar“», — сказал он.