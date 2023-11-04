Старейшей заправке Великобритании, которую Джими Хендрикс принял за ночной клуб, грозит снос

Заправочной станции в графстве Нортгемптоншир на автомагистрали к северу от Лондона грозит снос, передает The Guardian. На ее месте хотят поставить зарядки для электромобилей.
Эта заправка считается старейшей, ее открыли в 1959 году, когда запустилась первая крупная автомагистраль в Великобритании. Компания Roadchef, владеющая этим участком, представила планы реконструкции и сейчас ведет переговоры с Министерством транспорта о продлении аренды земли.
За первое десятилетие своего существования заправка, известная как «Синий медведь» (Blue Boar), стала местом продолжения ночного отдыха для людей, ищущих, куда отправиться после закрытия столичных пабов поздним вечером. Первоначально министры месяцами обсуждали, следует ли разрешить в таких местах подавать алкогольные напитки, а затем запретили.
Несмотря на окончательный запрет, заправка стала популярным ночным местом гастролей рок- и поп-звезд. Здесь есть книга с автографами Пола Маккартни и большинства музыкантов The Rolling Stones, включая Брайана Джонса, а также Eagles и Дасти Спрингфилд.
Профессор Кингстонского университета и автор книги о станциях техобслуживания Дэвид Лоуренс рассказал, что легендарный гитарист Джими Хендрикс действительно предполагал, что заправка была ночным клубом. «[Певец] Джерри [Мэрсден] сказал Джими: „Как только мы отыграем концерт в клубе ‚100‘ на Оксфорд-стрит, пойдем на вечеринку в Blue Boar“», — сказал он.